Геннадий Головкин получил дату и место следующего боя

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин
(40-1-1, 35 КО) свой следующий бой проведет 21 ноября. Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер из The Athletic.
Соперником GGG станет обязательный претендент по линии IBF поляк Камил Шеремета
(21-0, 5 КО). Транслировать бой будет стриминговый сервис DAZN.
По информации его коллеги Лэнса Пагмайера, поединок пройдет в Карсоне (штат Калифорния, США) на арене Dignity Health Sports Park (ранее эта площадка носила название StubHub Center, где Головкин уже боксировал).
Изначально возвращение GGG ожидалось в феврале, но затем дата сместилась на март. В феврале стало известно, что в ходе тренировочного лагеря Головкин травмировал голень
, из-за чего отложил поединок против Шереметы.
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Последний раз Головкин выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. В рамках этого же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.
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