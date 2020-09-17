"Я возрождаюсь, как Феникс" Казахстанский боксер - о двух поражениях подряд, бое в США и лишнем весе

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Прямая трансляция матчей ЛЕ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Профи-бокс Любительский бокс Astana Arlans
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Я возрождаюсь, как Феникс" Казахстанский боксер - о двух поражениях подряд, бое в США и лишнем весе

Он объяснил, почему не готов выйти на ринг прямо сейчас.

"Я возрождаюсь, как Феникс" Казахстанский боксер - о двух поражениях подряд, бое в США и лишнем весе
Бахтияр Эюбов (слева). Фото: ShowtimeBoxing©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Казахстанский боксер-профессионал Бахтияр Эюбов (14-2-1, 12 КО) может вернуться к боям в ноябре после двух неудачных поединков в США. В беседе с корреспондентом Vesti.kz 34-летний спортсмен рассказал о подготовке к возвращению на ринг и лишнем весе.

В январе 2020 года Эюбов проиграл Джарону Эннису (25-0, 23 КО), потерпев второе поражение подряд. После этого казахстанец решил сменить весовую категорию.

"Мы начали тренировки и уже вторую неделю работаем. Мы нашли зал, и нам сказали, что мы без проблем можем тренироваться. Уже начали предлагать бои. Но есть одна проблема - после семи месяцев без боев надо делать вес. Не то чтобы я стал толстым, но я стал тяжелее.

Прибавилась мышечная масса. И после того, как мы сделаем вес, мы будем брать бои. И не будем смотреть, легкие они или тяжелые. А какая разница? Нужно биться, ведь для этого я тренируюсь. Я хочу радовать казахстанцев. Я сказал промоутеру, что хочу драться с любым оппонентом.

И я хочу драться в своем весе, потому что они очень большие. Я даже в своем весе считаюсь невысоким боксером, а других категориях я вообще низкий. Но я возрождаюсь, как феникс. Мы все пережили и начали потихоньку тренировки," - рассказал Эюбов.

"Бросают тебя под танки". Казахстанец - о работе промоутеров, низком гонораре и тренировках в США

Напомним, 34-летний Эюбов принял участие в 18 профессиональных поединках,  один из которыих был признан несостоявшимся. Помимо США казахстанец боксировал в Германии и практически все свои встречи выиграл досрочно.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
США Эюбов Бахтияр Профессиональный бокс Казахстан Коронавирус

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
20:27
Бокс

"Я возрождаюсь, как Феникс" Казахстанский боксер - о двух поражениях подряд, бое в США и лишнем весе
Сегодня
09:32
Бокс

Алимханулы показал видео подготовки к бою с небитым боксером
Вчера
13:44
Бокс

"Небитый. Входит в топ-15". В команде Алимханулы сделали заявление о следующем сопернике
15 сентября
14:49
Бокс

Жесткий дебют на платном телевидении. Как Головкин уничтожал Лемье на MSG
15 сентября
11:16
Бокс

Экс-соперник Головкина арестован. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
14 сентября
18:41
Бокс

Представлен официальный постер к бою Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира
14 сентября
14:25
Бокс

"Отказ от третьего боя с Головкиным повлиял". Эксперты разобрали ситуацию с иском "Канело" против DAZN и Golden Boy
14 сентября
09:20
Бокс

Стали известны дата и место следующего боя Жанибека Алимханулы
13 сентября
16:41
Бокс

Артур Бетербиев получил травму. Его следующий бой отложен
13 сентября
11:36
Бокс

Алимханулы сделал заявление о следующем бое
13 сентября
10:35
Бокс

Бой за два титула завершился нокаутом в восьмом раунде
13 сентября
09:31
Бокс

Экс-соперник Ковалева одержал досрочную победу в главном событии вечера бокса
12 сентября
12:50
Единоборства

"Показать казахский стиль как Головкин". Жумагулов обратился к экс-претенденту на титул UFC
12 сентября
12:14
Бокс

"Мы сделаем историю". Алимханулы рассказал о подготовке к чемпионскому бою
12 сентября
10:04
Бокс

Джукембаев может провести бой против узбекского нокаутера в США
12 сентября
08:48
Бокс

40-летний боец ММА нокаутировал обидчика Майка Тайсона в дебютном бою в профи
12 сентября
08:16
Бокс

Федор Чудинов нокаутом защитил пояс WBA Gold
11 сентября
20:01
Бокс

Казахстанские проспекты получили титульные бои в вечере бокса Бобиржана Моминова
11 сентября
18:47
Бокс

Казахстанский самурай. Главный поединок в карьере боксера Жаната Жакиянова
11 сентября
15:47
Бокс

Непобежденный казахстанский боксер расстался с промоутером
10 сентября
13:42
Бокс

"DAZN разочаровал". Де Ла Хойя отреагировал на иск от "Канело" и сделал заявление о трилогии с Головкиным
9 сентября
19:59
Бокс

Другая дата? Названы сроки титульного поединка олимпийского чемпиона из Казахстана
9 сентября
18:47
Бокс

Россиянин или казахстанец? Названа дата следующего боя Ержана Залилова
9 сентября
16:57
Бокс

Пояс от IBF. Казахстанский супертяж с 13 победами нокаутом проведет титульный бой в Германии
9 сентября
13:18
Бокс

И здесь Головкин. Озвучены детали иска "Канело" против DAZN и Golden Boy на 280 миллионов долларов
9 сентября
09:45
Бокс

"Канело" начал суд против DAZN и Golden Boy на 280 миллионов долларов перед третьим боем с Головкиным
9 сентября
08:51
Бокс

"Главный негодяй" UFC встретился с Головкиным
8 сентября
14:54
Бокс

Титульный бой между Усиком и Уайлдером? В профессиональном боксе могут ввести новую весовую категорию
8 сентября
13:41
Бокс

"До чего же он переоценен!". Чавес рассказал о хитростях "Канело" с весом и назвал победителя в боях с Головкиным
8 сентября
09:11
Бокс

Соперник тренировавшегося с GGG британца может оспорить мировой титул с Усиком
12 января 2020
18:51
Бокс

Видео лучших моментов дебютного боя экс-чемпиона мира из Мексики в весе Головкина
29 декабря 2019
15:10
Бокс

Видео полного боя с двумя нокдаунами за титул чемпиона мира
29 декабря 2019
15:04
Бокс

Видеообзор победы протеже Мейвезера над олимпийским чемпионом с тремя нокдаунами и нокаутом
22 декабря 2019
15:50
Бокс

Видеообзор реванша Чарло - Харрисон за титул чемпиона мира по версии WBC
22 декабря 2019
15:45
Бокс

Как экс-претендента на титул чемпиона мира в весе Головкина оставили без победы
21 декабря 2019
23:06
Бокс

Фото с девятого боя Данияра Елеусинова в профи
10 ноября 2019
22:50
Бокс

Фото с победного боя Жанибека Алимханулы в США
26 октября 2019
23:27
Бокс

Фоторепортаж: Как Канат Ислам провел защиту титула в Алматы
6 октября 2019
10:50
Бокс

Фото с боя Головкина и Деревяненко за два титула чемпиона мира
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика