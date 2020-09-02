Деревянченко после поражения от Головкина приготовился к нокауту в бою с чемпионом мира

Украинец Сергей Деревянченко
(13-2, 10 КО) высказался о своем плане на поединок c чемпионом мира по версии WBC американцем Джермаллом Чарло
(30-0, 22 КО), сообщает iSport.ua
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"Я полностью сфокусирован на поединке с Чарло. Главная задача - выйти на ринг и отобрать у него титул. У меня есть необходимый опыт для этого. Возможно, именно за счет него я и выиграю. Но я не утверждаю, что Чарло не сможет мне ничего противопоставить.
Моя задача - придерживаться плана на бой. Мы уже все продумали. Если будет возможность, я его нокаутирую. Что будет, если бой продлится все 12 раундов? Без проблем. Я буду готов ко всему", - цитирует Деревянченко FightNews.
Бой Чарло - Деревянченко пройдет
26 сентября и будет показан телеканалом Showtime по системе платных трансляций (PPV). Американец будет в третий раз защищать свой титул, а для украинца это будет третий поединок за титул чемпиона мира.
Напомним, что Деревянченко в последнем бою 5 октября в Нью-Йорке проиграл единогласным решением казахстанцу Геннадию Головкину
(40-1-1, 35 КО), который стал новым чемпионом IBF и IBO, а Чарло 7 декабря в этом же городе нокаутировал
ирландца Денниса Хогана
(28-3-1, 7 КО).
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