"Дизайн часов напоминает мне о родине". Головкин показал GQ 10 вещей, без которых не представляет жизнь

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) стал героем видеовыпуска популярного журнала GQ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В специальной рубрике он показал десять личных вещей, которые являются для него предметами первой необходимости. Среди них оказались не только кофе и солнцезащитные очки, но и детская коляска.

№1. Кофе

"Мне нужно много кофе. Каждое утро я пью капучино - мне нужно проснуться, мне нужна энергия, нужно вернуться к реальности. Днем я пью латте. Я люблю побольше молока. Эспрессо - мой "конечный пункт". После ужина, после обеда - побольше эспрессо".

№2. Наушники

"У меня много наушников. Я использую их во время бега, плавания, тренировок. Если я гуляю на улице, я слушаю музыку.

Эти наушники - мои старые друзья. Я пользуюсь ими уже где-то пять-шесть лет.

Мои беспроводные - мне нравятся.

Во время поездок я пользуюсь этими битсами. Больше расслабляешься. Они хороши для всего - посмотреть фильм, послушать музыку в самолете".

№3. Рюкзак

"Мой рюкзак я использую каждый день, потому что у меня много вещей для моих детей и для себя. Это ограниченное издание, таких всего где штук 50 всего в мире. Особенно интересно для меня, что его дизайнер - из Казахстана. Она сказала: "Эй, Джи, у меня есть одна идея для рюкзака". Качество очень хорошее и он очень удобный. Я пользуюсь им ежедневно".

№4. Кепки

"У меня наверное штук сто кепок. Я люблю разные цвета. Вот моя белая кепка - более повседневная, для летнего времени. Спортивная бейсболка бренда Jordan. У меня есть молодые друзья, все уважают за это. "Если у тебя нет кепки Jordan, то ты лузер". Вот это "рабочая кепка". Мой сын играет в хоккей, каждые выходные у него игра. Я просыпаюсь в пять утра, а игра в семь утра. Не хватает времени привести волосы в порядок. Иногда холодно на арене, и тогда надеваю эту кепку. Я чувствую себя в ней очень комфортно".

№5. Солнцезащитные очки

"Я не знаю, как много у меня солнечных очков. Может быть штук 25. Разные бренды, разные стили. Вот мои спортивные - для бега. Вот эти - для обычной жизни. Вот эти для более повседневной. Черные... Знаете, черная футболка, черные очки. Размер большой, будет темно. Я чувствую себя так более комфортно".

№6. Кошелек. Внутри гравировка GGG

"Мой кошелек. Здесь документы, визитные карточки, водительское удостоверение, немного наличных денег. Это подарок от моего друга. Пару лет назад он сказал: "Эй, Джи, у меня есть небольшой презент для тебя". Теперь я чувствую, что мой друг всегда со мной".

№7. Часы

"Это мои часы Hublot. Мой дизайн, моя специальная линейка. Пару месяцев мы работали над дизайном - надпись GGG, боксерские перчатки, голубой и желтый - это национальные казахстанские цвета, напоминают о моей родной стране. Не слишком кричащие, совсем немного золота. Не слишком тяжелые, не слишком большие. Очень удобные. Немного напоминания о моей истории".

№8. Блокнот и ручка

"Я по-старинке пользуюсь блокнотом и ручкой. Большинство сейчас используют высокие технологии - телефоны, ноутбуки. А это небольшое дополнение. Если что-то нужно, если в голову придет какая-нибудь безумная идея. Иногда люди просят у меня автограф, без проблем могу его дать - у меня есть и ручка, и блокнот. Ручка дорогая, это тоже подарок. Лет семь назад друг подарил мне ее, он сказал: "Это олд скул, хорошая ручка, ты должен оставаться стильным". Я сказал - хорошо. И она до сих пор со мной".

№9. Cолнцезащитный крем

"В Лос-Анджелесе солнце очень сильное. Нужна сверхзащита. Эта штука со мной каждый день. Моя жена говорит: "Джи, тебе нужна защита" и дает мне его каждый день, и я каждый день им пользуюсь. Я не знаю, особенное ли это что-то. Она знает".

№10. Детское кресло/коляска

"В последние пару лет это очень важная вещь для меня. Если я не на тренировке, если если я не провожу тренировочный лагерь, то в своей обычной жизни я использую это. Это моя вещь на каждый день. Если я выходу куда-то, я беру моих детей с собой. Это мое детское кресло/коляска. Это легко для меня, для моей жены. Бум - и это коляска. А если идешь в машину - так же превращается в детское кресло. Очень легко. В последние пару лет эта вещь со мной ежедневно".

"Надеюсь, вам понравились мои вещи", - отметил в конце GGG.