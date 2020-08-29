"Дизайн часов напоминает мне о родине". Головкин показал GQ 10 вещей, без которых не представляет жизнь

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Профи-бокс Любительский бокс Astana Arlans
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Дизайн часов напоминает мне о родине". Головкин показал GQ 10 вещей, без которых не представляет жизнь

GGG был очень откровенен.

"Дизайн часов напоминает мне о родине". Головкин показал GQ 10 вещей, без которых не представляет жизнь
Геннадий Головкин. Кадр из видео
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) стал героем видеовыпуска популярного журнала GQ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В специальной рубрике он показал десять личных вещей, которые являются для него предметами первой необходимости. Среди них оказались не только кофе и солнцезащитные очки, но и детская коляска. 

№1. Кофе
"Мне нужно много кофе. Каждое утро я пью капучино - мне нужно проснуться, мне нужна энергия, нужно вернуться к реальности. Днем я пью латте. Я люблю побольше молока. Эспрессо - мой "конечный пункт". После ужина, после обеда - побольше эспрессо". 

№2. Наушники
"У меня много наушников. Я использую их во время бега, плавания, тренировок. Если я гуляю на улице, я слушаю музыку.
Эти наушники - мои старые друзья. Я пользуюсь ими уже где-то пять-шесть лет.
Мои беспроводные - мне нравятся.
Во время поездок я пользуюсь этими битсами. Больше расслабляешься. Они хороши для всего - посмотреть фильм, послушать музыку в самолете".

№3. Рюкзак
"Мой рюкзак я использую каждый день, потому что у меня много вещей для моих детей и для себя. Это ограниченное издание, таких всего где штук 50 всего в мире. Особенно интересно для меня, что его дизайнер - из Казахстана. Она сказала: "Эй, Джи, у меня есть одна идея для рюкзака". Качество очень хорошее и он очень удобный. Я пользуюсь им ежедневно".

№4. Кепки
"У меня наверное штук сто кепок. Я люблю разные цвета. Вот моя белая кепка - более повседневная, для летнего времени. Спортивная бейсболка бренда Jordan. У меня есть молодые друзья, все уважают за это. "Если у тебя нет кепки Jordan, то ты лузер". Вот  это "рабочая кепка". Мой сын играет в хоккей, каждые выходные у него игра. Я просыпаюсь в пять утра, а игра в семь утра. Не хватает времени привести волосы в порядок. Иногда холодно на арене, и тогда надеваю эту кепку. Я чувствую себя в ней очень комфортно". 

№5. Солнцезащитные очки
"Я не знаю, как много у меня солнечных очков. Может быть штук 25. Разные бренды, разные стили. Вот мои спортивные - для бега. Вот эти - для обычной жизни. Вот эти для более повседневной. Черные... Знаете, черная футболка, черные очки. Размер большой, будет темно. Я чувствую себя так более комфортно". 

№6. Кошелек. Внутри гравировка GGG
"Мой кошелек. Здесь документы, визитные карточки, водительское удостоверение, немного наличных денег. Это подарок от моего друга. Пару лет назад он сказал: "Эй, Джи, у меня есть небольшой презент для тебя". Теперь я чувствую, что мой друг всегда со мной". 

№7. Часы
"Это мои часы Hublot. Мой дизайн, моя специальная линейка. Пару месяцев мы работали над дизайном - надпись GGG, боксерские перчатки, голубой и желтый - это национальные казахстанские цвета, напоминают о моей родной стране. Не слишком кричащие, совсем немного золота. Не слишком тяжелые, не слишком большие. Очень удобные. Немного напоминания о моей истории".

№8. Блокнот и ручка
"Я по-старинке пользуюсь блокнотом и ручкой. Большинство сейчас используют высокие технологии - телефоны, ноутбуки. А это небольшое дополнение. Если что-то нужно, если в голову придет какая-нибудь безумная идея. Иногда люди просят у меня автограф, без проблем могу его дать - у меня есть и ручка, и блокнот. Ручка дорогая, это тоже подарок. Лет семь назад друг подарил мне ее, он сказал: "Это олд скул, хорошая ручка, ты должен оставаться стильным". Я сказал - хорошо. И она до сих пор со мной".

№9. Cолнцезащитный крем
"В Лос-Анджелесе солнце очень сильное. Нужна сверхзащита. Эта штука со мной каждый день. Моя жена говорит: "Джи, тебе нужна защита" и дает мне его каждый день, и я каждый день им пользуюсь. Я не знаю, особенное ли это что-то. Она знает". 

№10. Детское кресло/коляска
"В последние пару лет это очень важная вещь для меня. Если я не на тренировке, если если я не провожу тренировочный лагерь, то в своей обычной жизни я использую это. Это моя вещь на каждый день. Если я выходу куда-то, я беру моих детей с собой. Это мое детское кресло/коляска. Это легко для меня, для моей жены. Бум - и это коляска. А если идешь в машину - так же превращается в детское кресло. Очень легко. В последние пару лет эта вещь со мной ежедневно".

"Надеюсь, вам понравились мои вещи", - отметил в конце GGG.

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Геннадий GGG Головкин Профессиональный бокс Головкин Геннадий

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
00:40
Бокс

"Дизайн часов напоминает мне о родине". Головкин показал GQ 10 вещей, без которых не представляет жизнь
Вчера
18:40
Бокс

Надеюсь, бои в профи не помешают Кункабаеву завоевать для Казахстана медаль Олимпиады - глава МТК
Вчера
12:58
Бокс

Промоутер связал стагнацию в боксе с отсутствием на ринге "Канело"
Вчера
08:09
Бокс

Экс-соперника Головкина не устроил гонорар за титульный бой с Кроуфордом
27 августа
13:39
Другие

Как появились Головкин и Брайнт. Граффити-художник - о мировых звездах в Нур-Султане
27 августа
10:01
Бокс

В два раза меньше, чем с Головкиным. Озвучен гонорар Брука за бой с Кроуфордом
26 августа
18:12
Бокс

"Канело" определился со следующим боем. DAZN одобрил двух соперников
26 августа
16:48
Бокс

"Я взял дело в свои руки!". Шеремета пошел в посольство Казахстана, но не нашел там Головкина
26 августа
13:20
Бокс

Андре Уорд отреагировал на призыв вернуться в ринг
25 августа
22:19
Другие

Граффити с портретом Геннадия Головкина появилось в Нур-Султане
25 августа
09:20
Бокс

"Заявил о себе и предупредил остальных". BoxingScene назвал Кункабаева новой звездой тяжелого дивизиона
25 августа
00:49
Бокс

Казахстанский боец ММА проиграл поединок в профи-боксе
25 августа
00:35
Бокс

Бой между казахстанскими боксерами завершился нокаутом в первом раунде
24 августа
13:18
Бокс

"Сейчас одна цель - олимпийское "золото". Кункабаев - о победе в дебюте в профи и разнице с любительским боксом
24 августа
00:27
Бокс

Видео боя, или как капитан сборной Казахстана Кункабаев нокаутировал Акбербаева
24 августа
00:10
Бокс

Видео боя, или как чемпион Азии из Казахстана дебютировал в профи с досрочной победы
23 августа
23:51
Бокс

Казахстанец с титулом от WBC нокаутировал соперника с 30 победами
23 августа
23:35
Бокс

Чемпион Азии из Казахстана дебютировал в профи с досрочной победы над экс-боксером Top Rank
23 августа
23:13
Бокс

Непобежденные казахстанские боксеры выдали бой с нокдауном
23 августа
22:33
Бокс

Финалист юношеской Олимпиады из Казахстана дебютировал в профи с победы над небитым соперником
23 августа
21:41
Бокс

Казахстанский боксер победил соперника с 32 боями в профи
23 августа
21:03
Бокс

19-летний казахстанский боксер выиграл свой третий бой в профи
23 августа
20:32
Бокс

21-летний боксер из Казахстана выиграл третий бой подряд в профи
23 августа
19:25
Бокс

Обидчика Ковалева нокаутировали в девятом раунде
23 августа
18:03
Бокс

Чемпион мира потерпел первое поражение в карьере и сохранил титул
23 августа
17:16
Бокс

Экс-чемпион мира в весе Головкина вернулся с досрочной победы
23 августа
14:45
Бокс

Хотим провести реванш между Поветкиным и Уайтом до конца 2020 года - Эдди Хирн
23 августа
14:06
Бокс

Прямая трансляция первого вечера бокса в Казахстане после пандемии и с дебютами в профи Кункабаева и Кулахмета
23 августа
07:00
Бокс

Экс-претендент на титул WBC победил нокаутом в бою с шестью нокдаунами в одном вечере с казахстанцем
23 августа
04:46
Бокс

Видео полного боя с двумя нокдаунами и победой Александа Поветкина нокаутом над чемпионом WBC
12 января 2020
18:51
Бокс

Видео лучших моментов дебютного боя экс-чемпиона мира из Мексики в весе Головкина
29 декабря 2019
15:10
Бокс

Видео полного боя с двумя нокдаунами за титул чемпиона мира
29 декабря 2019
15:04
Бокс

Видеообзор победы протеже Мейвезера над олимпийским чемпионом с тремя нокдаунами и нокаутом
22 декабря 2019
15:50
Бокс

Видеообзор реванша Чарло - Харрисон за титул чемпиона мира по версии WBC
22 декабря 2019
15:45
Бокс

Как экс-претендента на титул чемпиона мира в весе Головкина оставили без победы
21 декабря 2019
23:06
Бокс

Фото с девятого боя Данияра Елеусинова в профи
10 ноября 2019
22:50
Бокс

Фото с победного боя Жанибека Алимханулы в США
26 октября 2019
23:27
Бокс

Фоторепортаж: Как Канат Ислам провел защиту титула в Алматы
6 октября 2019
10:50
Бокс

Фото с боя Головкина и Деревяненко за два титула чемпиона мира
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика