"Я взял дело в свои руки!". Шеремета пошел в посольство Казахстана, но не нашел там Головкина

Претендент на титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF польский боксер Камил Шеремета решил пошутить в своем Instagram на тему предстоящего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным. В посте он рассказал, что сходил в посольство Казахстана в Польше, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Я взял дело в свои руки! Посетил посольство Казахстана, потому что не могу больше ждать! Когда же наконец этот бой?!" - написал Шеремета.
Ожидается, что в следующем бою Головкин встретится с Шереметой. Ориентировочно поединок пройдет в октябре-ноябре в США.
Ранее промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) рассказал, почему не спешит с официальным объявлением их боя: "Это не только проблема Головкина, но и многих других звезд первой величины. Они понимают, что в этом году проведут только лишь один бой. Поэтому они ждут, когда местные органы власти дадут добро на проведение масштабных событий с болельщиками. Не забывайте, что для топ-боксеров деньги от продажи входных билетов имеют огромное значение. Это существенная разница в цифрах гонораров".
Последний раз Головкин выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. В рамках этого же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.
Напомним, Vesti.kz предлагают своим читателям уникальную возможность - угадать дату следующего боя и соперника Геннадия Головкина. Победитель получит оригинальную кепку GGG.
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