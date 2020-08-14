Даурен Елеусинов прошел взвешивание перед боем с мексиканцем за титул WBC в весе Головкина

Казахстанец Даурен Елеусинов (8-0-1, 7 КО) и Хуан Карлос Рэйгоса (16-15-3, 6 КО) прошли взвешивание перед боем за вакантный воростепенный титул WBC International в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок пройдет в мексиканской Гвадалахаре 15 августа и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. В Instagram Елеусинов сообщил, что уложился в лимит категории, который составляет 160 фунтов (72, 574 килограмма).
Пояс WBC стал вакантным после того, как канадец Стивен Батлер (28-2-1, 24 КО) решил принять бой с чемпионом (WBA Regular) Риотой Муратой (16-2, 13 КО), в котором в декабре 2019 года проиграл нокаутом. Ранее титулом WBC International в разные годы владели такие известные боксеры, как канадец Давид Лемье (41-4, 34 КО) и британец Крис Юбенк-старший (45-5-2, 23 КО).
В среднем весе выступает казахстанец Геннадий Головкин, который владеет поясами IBF и IBO. Титулом WBC в этом дивизионе принадлежит американцу Джермалл Чарло (30-0, 22 КО), а пояс WBC (Franchise), который нельзя потерять даже при поражении, присужден мексиканцу Сауль "Канело" Альварес (53-2-1, 36 КО).
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