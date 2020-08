"Победит тот, кто воевал с Головкиным". Леффлер ответил промоутеру Деревянченко

Том Леффлер, промоутер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40-1-1, 35 KO) поставил на место своего коллегу Лу Ди Беллу, который работает с украинцем Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО), передают Vesti.kz.

Это произошло в твиттере, где Ди Белла назвал своего подопечного элитным бойцом, который победил GGG.

"Я считаю, что у Сергея больше, чем просто шанс побить Чарло. Я искренне верю, что победит тот, кто воевал с GGG. Чарло - Деревянченко - это бой двух бойцов элиты. Сергей победил GGG, хотя это не было признано. Боксу нужен лучший человек, чтобы победить в этой великой битве", - написал Ди Белла.

Данное высказывание не прошло мимо Леффлера, который парировал фактами.

"Лу, сложно привести аргумент, что Сергей победил GGG. Он дрался хорошо, и это был бой всей его жизни, но не победил, особенно не нокаутом. Ему нужно было выиграть семь раундов, чего просто не произошло. Победа в пяти раундах против GGG - большое достижение для него", - ответил промоутер GGG.

Lou, hard to make the argument that Sergey beat @GGGBoxing. He fought well and the fight of his life, but didn’t win, especially not with the knockdown. He would have had to win 7 rounds, which simply didn’t happen. Winning 5 rounds against GGG is a big accomplishment for him — Tom Loeffler (@TomLoeffler1) August 11, 2020

Напомним, что 26 сентября Деревянченко проведет бой против чемпиона мира в среднем дивизионе по версии WBC Джермалла Чарло. Головкину укранинец проиграл в октябре прошлого года. Тогда GGG победил единогласным решением судей и завоевал вакантные пояса IBF и IBO.