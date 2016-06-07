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"Хорош в постели, но не джентльмен в жизни". Модель и певица рассказала о романе с "Канело"

Она вспомнила, как они потратили 100 тысяч долларов в казино.

"Хорош в постели, но не джентльмен в жизни". Модель и певица рассказала о романе с "Канело"
Фото: Instagram Йени Моры©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Костариканская певица и модель Йени Мора в интервью Diario Extra рассказала о романе с чемпионом мира по версиям WBA (Super) и WBA (Franchise) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (53-1-2, 36 КО). 

"Мы познакомились на латиноамериканском "Грэмми". Также я была на одном из его боев, - вспоминает Мора. - Наш роман длился три месяца. Альварес совсем не джентльмен. Он - мексиканец, который уверен, что он мачо, а все ему завидуют из-за количества его денег.  

Наши встречи проходили в отеле El Rancho Valencia в Сан-Диего (город в штате Калифорния, где находится тренировочный лагерь Альвареса в США - Vesti.kz). Очень красивое здание, как и само место. Мы виделись с ним после тренировок. Каков "Канело" в постели? Очень хорош, надо отдать ему должное в этом компоненте. 



Помню, как в нашу последнюю встречу мы пошли с ним в казино, где он потратил 100 тысяч долларов. Я тоже проиграла. Решение пойти в казино было глупым. В итоге после этого мы расстались. 

У него миллионы долларов, но он умно ими распоряжается, вкладывая в животноводство. Что мне не нравилось в нем - он не знает английского, каждый раз в ресторане заказ делала я. Другая проблема - он слишком мачист, но я всегда была дамой, которая умела постоять за себя, и отвечала ему". 

Отметим, что у Моры вышло шесть песен, самая известная из которых Move it - клип на нее собрал свыше 400 тысяч просмотров. В интервью, кроме романа с Альваресом, она также призналась, что у нее возникли проблемы с искусственной грудью из-за работы пластического хирурга. 

Отметим, что сейчас Альварес живет вместе с Фернандой Гомес, которая до знакомства с ним не была связана с шоу-бизнесом. У пары есть дочь. 

Встречаться Альварес и Гомес начали во второй половине 2016 года, но расстались в мае 2017-го. Затем он закрутил недолгий роман с венесуэльской моделью Шеннон де Лимой.

В декабре 2017 года Гомес родила в США дочку, которую Альварес признал лишь в июле 2018-го. Затем пара воссоединилась - именно Гомес поддерживала боксера во втором бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и с ней же он отмечал победу в одном из ночных клубов Лас-Вегаса. 

Несмотря на наличие двух официальных детей, Альварес никогда не был в законном браке. Среди его экс-девушек есть бывшая "Мисс Мексики", модели и актрисы.

 

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Метки:
Альварес Сауль Девушки в спорте

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