Позабытый, но восставший. За какой титул собирается биться Фируза Шарипова

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Этим летом было объявлено о том, что казахстанка Фируза Шарипова сразится за титул в полусреднем весе. На кону поединка в Сочи будет стоять пояс такой организации, как IBA. Длительное время он находился в небытие, затерявшись среди своих старших товарищей. Подробности "жизни" трофея - в материале Vesti.kz.
Сперва классическое отступление. IBF, WBA, WBO и WBC - основные мировые организации, титулы которых имеют особенный вес в мировом профессиональном боксе. Даже IBO уже находится ниже и особой любви от боксеров не получает - многие отказываются от его защиты, пренебрегают поединками, на кону которых должен стоять пояс IBO. Так что нет смысла говорить о статусе третьесортных титулов. Например, IBA, который собирается заполучить Шарипова.
Никакого ажиотажа вокруг трофея нет. Повышенного внимания тоже. Также не имеется четкого формирования системы отбора претендентов на его завоевание.
Отсутствие интереса в спортивной среде проявляется в виде пыли, которая оседает на вакантные титулы. Они ровной стопкой расположились на полке в офисе организации, ожидая момента, когда о них кто-нибудь вспомнит.
Как в случае с Шарииповой. Пояс IBA в полусреднем весе семь лет оставался забытым. И этим летом он буквально восстанет из небытия. Наконец, смахнут с него этот слой пыли, который мы упомянули выше.
Последний раз в этом дивизионе трофей от IBA разыгрывали 11 мая 2013 года. Кстати, за всю историю, согласно архиву BoxRec, поясом в этой категории владела только одна спортсменка - Холли Холм. Та самая, которая себя проявила и в UFC.
В 2004 году Холли его завоевала, а потом успешно защищала на протяжении девяти лет. Причем параллельно она добилась больших успехов в полусреднем дивизионе, став чемпионкой мира по версиям WBC и WBA.
Так вот, 11 мая 2013 года она провела последний бой на профи-ринге, защитив этот прикладной титул. Затем она покинула этот вид спорта. И с того момента никто ни разу не захотел сразиться за него. Теперь же о нем вновь вспомнили.
Оспорят трофей Шарипова и никому неизвестная танзанийка Хэппи Дауди. Непонятно, на чем основывался выбор соперницы. Дауди билась только у себя на родине.
В мире бушует пандемия коронавируса, и будто бы даже сама Фируза испытывала проблемы с передвижениями между ближайшими странами. А тут оказывается даже с Танзании можно легко прибыть в Россию.
Тем не менее, бой намечен 15 августа. Принимать его будет Сочи. Поединок Шарипова - Дауди пройдет в формате 10 раундов по две минуты.
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