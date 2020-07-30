Шарипова объявила о бое с танзанийкой, которая дралась только в Танзании и 12 из 15 поединков провела против танзаниек

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Казахстанка Фируза Шарипова (10-1, 5 КО) в следующем бою 15 августа в российском Сочи встретится с танзанийкой Хэппи Дауди (8-6-1, 4 КО). Об этом сообщает пресс-служба Шариповой со ссылкой на президента городской Федерации бокса Илью Варова.
Поединок Шарипова - Дауди пройдет в формате 10 раундов по две минуты. На кону будет стоять титул малозначительной организации IBA в первом полусреднем весе.
33-летняя Дауди впервые в карьере выступит за пределами родной Танзании, а все свои победы добыла либо над дебютантками, либо над боксершами с отрицательными рекордами. По данным BoxRec, она никогда не дралась по правилам 10 раундов и лишь однажды провела восьмираундовый поединок, в котором проиграла нокаутом. За 15 боев 12 раз соперницами Дауди были танзанийки, а еще она встречалась с боксершами из Кении (два поединка с одной и той же оппоненткой) и Малави.
Напомним, что 15 апреля Шарипова объявила о возобновлении карьеры. Отдых 25-летней спортсменки длился чуть более полугода - в сентябре 2019-го она сообщила, что уходит из бокса, так как устала от проблем с финансированием. Позже стало известно, что она родила ребенка.
После возвращения у Шариповой планировался реванш с Софьей Очигавой. Изначально этот поединок планировался на 19 июня, но казахстанка заявила, что в условиях карантина к бою готовиться невозможно, и попросила его перенести. Новой датой было определено 4 июля, местом - Казань, но 22 июня боксерша сообщила об отмене из-за невозможности выехать из Казахстана.
30 июня Шарипова разместила открытое письмо в своем Instagram, в котором обратилась к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и министрам спорта и иностранных дел РК с просьбой помочь попасть в Россию. В итоге 14 июля она смогла добраться до Казани, где, судя по постам в Instagram, проводила тренировки.
Затем Шарипова сообщила, что выступит на вечере бокса в белорусском Минске, но этого не случилось. Шоу проводила казахстанская компания Suleimen Boxing Promotions, которая не подтверждала ее поединок. Причиной срыва боя в Минске Шарипова назвала закрытие границ - при этом на вечере бокса выступили пять казахстанцев.
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