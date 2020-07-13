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А как в Беларусь попали казахстанцы? Шарипова объяснила сорвавшийся бой закрытием границ

Она должна была выступить на шоу в Минске.

А как в Беларусь попали казахстанцы? Шарипова объяснила сорвавшийся бой закрытием границ
Фируза Шарипова. Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанская боксерша Фируза Шарипова прокомментировала срыв своего боя, назвав причины, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Несколько дней назад она анонсировала, что ее поединок состоится 26 июля в Минске на вечере бокса, который организовывает казахстанская промоутерская компания Suleimen Promotions. Однако за сутки до боя Boxrec сообщал, что в рамках этого шоу состоятся шесть боев и в их числе поединок Шариповой не значится. Suleimen Promotions также не объявляла о поединке казахстанки.

Без Фирузы Шариповой. Возвращение казахстанской боксерши снова откладывается?

Боксерша назвала причину своего отсутствия в карде, написав пост в Instagram. Она пояснила, что виной срыва поединка являются закрытые границы - она не сумела попасть в Беларусь из-за коронавируса.

"Друзья! К сожалению, из-за коронавируса у меня не получилось приехать в Беларусь, где завтра должен был пройти мой поединок. Причина та же, из-за которой отменился и бой в Казани, - закрытые границы. Но я уже готова к бою и надеюсь, моя команда в ближайшее время подберет мне бой в России и чуть позже объявит об этом.

Я очень благодарна промоутерской компании Suleimen Promotions, которая предоставила мне место в карде! Но увы, из-за закрытых границ не получилось организовать бой в Минске", - написала Шарипова.

Стоит отметить, что турнир в столице Беларуси не только организовывает казахстанская компания. Там также выступит ряд казахстанских боксеров - Айдос Ербосынулы, Бек НурмаганбетНурсултан ЖанабаевНурсултан Аманжолов и Евгений Павлов. И у этих боксеров, в отличие от Шариповой, проблем с пересечением границ не возникло.

Для боксерши этот поединок должен был стать первым после возобновления карьеры, о котором она объявила в апреле. Ее отдых длился чуть более полугода. В сентябре 2019-го она сообщила в соцсетях, что уходит, так как устала от проблем с финансированием. Позже стало известно, что спортсменка родила ребенка

После возвращения у Шариповой планировался реванш с Софьей Очигавой. Изначально этот поединок планировался на 19 июня, но Шарипова заявила, что в условиях карантина к бою готовиться невозможно, и попросила его перенести. Новой датой было определено 4 июля, местом - Казань. Но 22 июня боксерша сообщила об отмене из-за невозможности выехать из Казахстана. 30 июня Фируза Шарипова разместила открытое письмо в своем Instagram, в котором обратилась к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, министру культуры и спорта Актоте Раимкуловой и министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди с просьбой помочь попасть в Россию. В итоге 14 июля она смогла добраться до Казани, где, судя по постам в Instagram, проводила тренировки. А затем уже и объявила об участии в шоу в Минске. Возвращалась ли боксерша на родину, неизвестно. 

Прямая трансляция вечера бокса из Минска с главным боем казахстанца и дебютом чемпиона Азии

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Друзья! К сожалению, из-за коронавируса у меня не получилось приехать в Беларусь, где завтра должен был пройти мой поединок. Причина та же, из-за которой отменился и бой в Казани, - закрытые границы. Но я уже готова к бою, и надеюсь, моя команда в ближайшее время подберет мне бой в России, и чуть позже объявит об этом. Я очень благодарна промоутерской компании SULEIMEN PROMOTIONS, которая предоставила мне место в карде! Но увы, из-за закрытых границ не получилось организовать бой в Минске.

Публикация от ???????????????????????? (@sharipova_firuza)

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Друзья! Благодаря открытому письму к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой и главе МИД Мухтару Тлеуберди многие откликнулись на мою просьбу помочь попасть в Казань для подготовки и участия в бою. И вот наконец-то я в России! Я уже знаю предварительную дату моего следующего поединка, но контракт еще не подписан: пока что есть только устная договоренность. В ближайшее время я сообщу, когда состоится бой. Скорее всего, он пройдет уже в этом месяце, в июле. Все подробности я сообщу в ближайшее время!

Публикация от ???????????????????????? (@sharipova_firuza)

 

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Метки:
Шарипова Фируза Ербосынулы Айдос Нурмаганбет Бек Профессиональный бокс

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