Тренер сборной Казахстана по боксу прокомментировал переход капитана в профи и обратился к промоутерам

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев высказал свою позицию относительно перехода большого количества любителей в профи. По его словам, озвученным корреспонденту Vesti.kz, есть несколько видов ситуаций. И в случае с капитаном команды Камшыбеком Кункабаевым - все под контролем. На него рассчитывают на Олимпийских играх в Токио.



"Такие переходы были, есть и будут. Это всегда происходило, и в этом нет ничего экстраординарного. Боксеры, что естественно, ищут путь для наилучшего продолжения своей карьеры. Но за последние четыре-пять лет в команде не было такого, чтобы обладатель олимпийской лицензии подписывал контракт с профессионалами, не дожидаясь Игр.



Всегда сначала выступление на Олимпиаде, а потом рассматриваем предложения, боксер подписывает контракт. И я хотел бы обратиться к промоутерским компаниям и призвать их к цивилизованным отношениям, к открытому диалогу. Все члены национальной сборной заключили договор с НОКом, с Федерацией бокса, и досрочное расторжение этих договоров может ударить прежде всего по спортсменам.С Камшыбеком ситуация принципиально другая - он только договорился об участии в одном, максимум двух профессиональных боях. Мы все полностью в курсе и одобряем такие планы, потому что сегодня для боксера его класса это, наверное, единственный способ получить какую-то боевую практику. Все турниры и чемпионаты отменены, перенесены на неопределенный срок, но на Олимпиаду следующим летом мы все еще надеемся, и к ней надо как-то готовиться. Почему бы не выйти на профессиональный ринг, если есть такая возможность?Камшыбек остается в команде, остается капитаном, и мы продолжаем руководить его подготовкой к Играм в Токио, подготовка будет идти по нашим планам и по нашей методике.Подготовка профессионалов и любителей вообще принципиально отличается. Профи готовятся к одному длинному бою с одним соперником, любители - к серии коротких боев с разными бойцами. Конечно, на начальной стадии выхода к олимпийской форме любители могут тренироваться и биться с профи, мы это практикуем: Камшыбек и Василий Левит участвовали в сборах с профессионалами в США. И эту практику в перспективе мы продолжим.Но в высшем рейтинге, на топовом уровне совмещать любительскую и профессиональную карьеру нелегко и мало кто это делает. У Камшыбека есть время до Олимпиады на один-два боя. Но когда закончится карантин, откроются границы, у нас будет очень насыщенный график, множество соревнований и сборов.

Уровень Кункабаева позволяет ему попробовать силы в одном-двух профессиональных боях. А молодым спортсменам, таким как Талгат Шайкен, Бек Нурмаганбет, я считаю, рано было переходить, надо было им в любителях побоксировать. Вернуться в любители им будет сложно.



Здесь они себя полностью не проявили, там им тоже понадобится много времени - за двумя зайцами погонишься, ни одного ни поймаешь. Случай с Камшыбеком индивидуальный. Молодежи еще рано уходить. Все топовые профессионалы сначала добились очень хороших результатов в любителях",- прокомментировал Кенжебаев.



Добавим, В этом году спортсмен завоевал олимпийскую лицензию. Накануне было объявлено о том, что призер чемпионатов мира Камшыбек Кункабаев перешел в профессиональный бокс. Вести его дела будет менеджерская компания MTK Kazakhstan, которая предрекла Кункабаеву "очень яркое будущее".



Ранее в профи ушли чемпион Азии Бек Нурмаганбет, 19-летний Талгат Шайкен, становившийся призером юношеских Олимпийских игр, а также призер ЧМ Турсынбай Кулахмет.