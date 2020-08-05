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"У этой звезды яркое будущее". Менеджерская компания Сондерса и Фьюри - о переходе Кункабаева в профи

Он будет работать с MTK Global.

"У этой звезды яркое будущее". Менеджерская компания Сондерса и Фьюри - о переходе Кункабаева в профи
Камшыбек Кункабаев. Фото: MTK Global©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Глава представительства MTK Global в Казахстане Аскар Салыкбаев отметил, что MTK Kazakhstan возлагает большие надежды на супертяжа Камшыбека Кункабаева, о контракте с которым было объявлено сегодня.

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев прокомментировал свой переход в профи

По его словам, у капитана сборной Казахстана большие шансы достичь успеха в профи.

"Для нас большая честь приветствовать Камшыбека Кункабаева в нашей команде. Он герой в Казахстане, и мы очень рады, что он присоединился к MTK Global. Также он квалифицировался на Олимпиаду в Токио, поэтому мы очень рады, что он представит Казахстан и MTK Global на этом престижном и знаковом событии. Мы действительно возлагаем большие надежды на то, чего Камшыбек может достичь в боксе. У этой захватывающей звезды очень яркое будущее", - цитирует Салыкбаева сайт MTK Global.

Напомним, филиал MTK Kazakhstan начал работу в марте 2019 года. На контракте у менеджерской компании находятся ряд местных боксеров, в числе которых Жанкош Тураров (24-0, 17 КО), Виктор Коточигов (11-0, 4 КО) и Али Балоев (9-0, 7 КО). В феврале компания подписала чемпиона Азии Турсынбая Кулахмета, чей дебют в профи отложен из-за пандемии, а 1 июня объявила о заключении контракта с финалистом юношеской Олимпиады Талгатом Шайкеном

Самые известные же клиенты MTK Global - чемпионы мира из Великобритании Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), владеющий титулом WBC в супертяжах, и обладатель пояса WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО). 

 

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Метки:
MTK Kazakhstan Кункабаев Камшыбек Профессиональный бокс Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2020 Япония

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