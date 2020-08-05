Видео полного боя казахстанского супертяжа Кособуцкого с победой нокаутом

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Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (14-0, 13 КО) нокаутировал поляка Камила Соколовски (9-18-2, 3 КО) в андеркарте вечера бокса в Минске, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок в столице Беларуси завершился в последнем, десятом, раунде, когда Кособуцкий во второй раз отправил Соколовски на канвас. Впервые в нокдауне поляк оказался в пятой трехминутке.
Полный бой:
Отметим, что Соколовски дважды встречался с боксерами, которые становились чемпионами мира. В своем втором бою в карьере поляк в декабре 2014 года проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту (27-1, 18 КО), который сейчас владеет титулом "временного" чемпиона WBC, а в сентябре 2019-го уступил решением Лукасу Брауну (29-2, 25 КО) - в 2016-м австралиец два месяца был "регулярным" чемпиона WBA, но лишился пояса из-за проваленного допинг-теста.
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