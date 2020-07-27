Один из лучших боев. Как Джукембаев в Канаде разобрался с экс-чемпионом мира

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В сентябре прошлого года казахстанец Батыр Джукембаев провел один из самых показательных поединков в своей профи-карьере. В титульном бою он красиво разобрался с экс-чемпионом мира Мигелем Васкесом из Мексики. Подробности - в материале Vesti.kz.
Многие эксперты, в том числе и казахстанские, сошлись во мнении, что бой с Васкесом - это мощный трамплин в карьере, настоящая проверка, которую следовало сдать только на "отлично", ибо встреча в случае победы расширяла границы Батыра.
"Это будет очень серьезный бой. Тут будет опыт против молодости. Тактический арсенал у Батыра нормальный, он дрался с серьезными соперниками и даже побывал в нокдауне. В ринге все и увидим".
Безусловно, Васкес - боец опытный, именитый, имеющий за плечами богатую историю. С 2010 по 2014 год он владел титулом чемпиона мира в легком весе по версии IBF.
А в 2006 году он дебютировал против другого мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, который в свои 15 лет выходил уже на третий бой карьере, а в 2008-м соперники провели реванш - Альварес снова победил решением.
Так что победа над таким соперником должна была стать ключом для Джукембаева.
Однако за успехи казахстанского боксера отвечали сила, скорость и левосторонняя стойка, которая при грамотном использовании может существенно влиять на ход боя.
Интерес к поединку был объясним. Точного победителя предсказать можно было с трудом. Все-таки каждый имел хороший процент на то, что встреча завершится в его пользу. Это и подогревало любителей бокса.
Джукембаев и Васкес вышли на ринг 26 сентября. Их бой стал главным в вечере бокса, который состоялся в Монреале, Канада. Примечательно, что на кону стояли сразу два второстепенных титула - WBA Continental и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе.
Поединок был рассчитан на десять раундов, которые были использованы в полном количестве. Никому из боксеров не удалось решить все дела до финального гонга.
По всем параметрам превосходил Джукембаев. И, пожалуй, он провел один из лучших боев в карьере. Казахстанец четко нейтрализовал атакующий потенциал соперника, при этом работал довольно активно, используя свой вариативный арсенал.
По итогам боя вынесено единогласное решение: один судья выставил счет 100-90, отдав казахстанцу все раунды, а двое - 99-91. Полное доминирование при демонстрации способности к контролю и давлению.
"Была сложная битва. Нужно было его переигрывать во всем, и план для боя был выполнен. Все десять раундов чувствовал себя отлично. Большой бой - большой опыт. С этой победой мы доказали всему миру, что готовы к большим чемпионским поединкам.
До конца года хочу еще один поединок провести. Иншалла, к 2020 году будем боксировать только с топовыми соперниками. Конечно же, это уже другой уровень, но я готов! Моя цель - чемпионские пояса и покорение рынка США и мира", - так прокомментировал бой Батыр.
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