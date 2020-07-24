Сводил Лемье в школу. Как прошел дебютный бой Головкина на PPV

Казахстанский профи-боксер Геннадий Головкин продолжает оказывать серьезное влияние на расстановку сил в среднем весе. Его власть длится не один год, а яркая карьера насчитывает большое количество судьбоносных моментов, которые вызывали гордость у казахстанцев.



Одним из них является уверенный дебют на платном телевидении, во время которого он преподал сопернику уроки бокса. Подробности - в материале Vesti.kz.



Стремительного взлета, прямо с первой ступени, у Головкина не было. Он двигался к своим вершинам постепенно, преодолевая барьеры, которые сопровождали его изначально и в ринге, и вне его.Свое место в элите GGG выгрызал. Поэтому вопросов к его достижениям нет. Никто не умягчал его путь, не расчищал от камней. Напротив, приходилось самому перешагивать, самому зачищать, отдавая всего себя любимому делу.Своими силами, своими победами он добрался до США. И его первый поединок в главной стране мирового профи-бокса состоялся в 2012. Тогда казахстанец прошел полякаА вот статус суперзвезды он получил в 2015 году, когда впервые его поединок был показан на платном телевидении (PPV). Для этого события соперника подбирали достаточно длительное время.Поиски продлились до июля 2015 года, после чего официально объявили о том, что на ринг против GGG выйдет канадец. На тот момент он обладал поясом чемпиона мира по версии IBF. У Головкина в активе были титулы WBA, WBC, IBO.В общем, внимание к поединку было приковано, статус имелся, а каждый из боксеров был готов в любой момент попытаться закрепить себя в числе лучших дивизиона.Бой решили организовать осенью. Официальной датой за ним закреплено 17 октября 2015 года. Принимать же громкий поединок было поручено знаменитой арене в Madison Square Garden, которая расположена в Нью-Йорке.Участники поединка провели отличный пресс-тур. Также в качестве раскрутки боя выступили ролики от HBO. При этом канал выпустил еще и документальную передачу Face off."Madison Square Garden - мой второй дом. Здесь я провел несколько боев. Я знаю местную историю и уважаю ее. Я напишу новую. У нас на кону четыре пояса в PPV-бою. Я взволнован, впереди очень важный день. Лемье - чемпион. Он сильный парень и опасный боец. Нас ждет объединительный бой", - говорил перед встречей казахстанец.Успешно бойцы прошли и обязательные процедуры взвешивания, предусмотренные организациями. Они уложились в лимит и за 30 дней, и за неделю до встречи - все заявленные титулы остались на кону.Хоть GGG и был фаворитом, однако волнение за него оставалось. Правда, не так долго - всего до первого раунда, когда стало понятно, что Лемье практически ничего не сможет сделать.Очевидной стала разница в классе, в техническом оснащении. Головкин просто перебивал соперника. Атаки он чередовал с сумасшедшими джебами, которые всегда наносили видимый урон Давиду.Лемье выглядел растерянным, выглядел скомканным. Это подкреплялось его неудачными атаками, прослеживающимся хаосом в его действиях.GGG в свою очередь активно разбивал защиту Лемье. Каждая атака сопровождалась силой, четкостью и выверенными этапами. И преимущество в пятом раунде вылилось в нокдаун - Лемье сел после удара в корпус.А вот в восьмом раунде все закончилось. Давид Лемье практически не реагировал, не мог вернуться в ритм, чтобы хотя бы иметь возможность обороняться. Напротив, он пропускал все больше ударов.Давид находился на грани нокдауна. Был даже момент, когда он оказался потрясенным. Но в любом случае это только приблизило завершение боя. Головкин воспользовался эффектом от своего удара, решил добить оппонента, но рефери остановил бой - TKO."В первую очередь спасибо моей команде. Сегодня был большой день для меня, горжусь своей командой. Это был объединительный бой и мой дебют на PPV. Это большой шаг в будущее.Своим джебом я чувствовал дистанцию. Я ждал безумных атак, я хотел сумасшедшего боя в уличном стиле, но не вышло. Давид - сильный парень, хороший воин, но не в этот раз. У нас с Давидом разный боксерский IQ, разные стили, разный класс.Думаю, сегодня Давид сходил в школу. В школу бокса. Это просто был другой класс. Лемье силен, и он чемпион, но разница в классе была существенной", - сказал после поединка Головкин.