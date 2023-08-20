13 боев за год! 43-летний боксер повторил рекорд Майка Тайсона

Пуэрториканский боксер Хесус Эскалера (16-0, 16 КО) выступил на вечере профессионального бокса в Билокси (США, штат Миссисипи) и нокаутировал 47-летнего бразильца Марсело Леандро Да Силву (23-5, 18 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Этот бой прошел в супертяжелом весе, был рассчитан на двенадцать раундов, а на кону стоял титул чемпиона по версии UBO. Итогом поединка стала победа Эскалеры техническим нокаутом уже в первом раунде.

Таким образом, Хесус Эскалера одержал семнадцатую победу в профессиональной карьере, а Марсело Леандро Да Силва потерпел шестое поражение. Эта победа позволила Эскалере сравняться с рекордом легендарного Майка Тайсона, который он установил еще в 1989 году: Хесус выиграл семнадцать боев нокаутом в свой первый год в профи.

Отметим, что Эскалера начал карьеру в октябре 2022 года. Причем, 13 побед он добился в этом году. У него есть 59 дней, чтобы снова победить нокаутом и побить рекорд Тайсона.

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