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Хоккей

Нурлан Оразбаев

Казахстан  Казахстан
Возраст
56 лет
Действующий
Да
Дата рождения
5 июня 1968
Команды
Барыс
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортивный деятель, Персонал
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