|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа А
|Венгрия
|
1
|
|
|Чемпионат Мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А
|Венгрия
|
1
|
|
|2 (6)
|Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
|Венгрия
|
1
|
|
|5 (6)
|Чемпионат Мира 2017/18. Дивизион I группа А
|Венгрия
|
1
|
|
|4 (6)
|Кубок Евровызова. Венгрия 2018
|Венгрия
|
1
|
|
2
|2 (4)
|Чемпионат Мира 2018/19. Дивизион I группа А
|Венгрия
|
1
|
|
|5 (6)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим