|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2012/13
|Словения
|
2
|
|
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Сарыарка
|
63
|
9+20
|
14
|4 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Сарыарка
|
4
|
0+1
|
2
|1 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Кубань
|
2
|
|
|14 (24)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
|Словения
|
1
|
0+1
|
2
|Чемпионат Мира 2017/18. Дивизион I группа А
|Словения
|
1
|
1+0
|
|5 (6)
|Чемпионат Мира 2018/19. Дивизион I группа А
|Словения
|
1
|
|
|4 (6)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим