|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
|Витязь
|
2
|
-5
|
2
|7 (12)
|Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
|Нефтехимик
|
2
|
-5
|
|10 (13)
|Матч звезд 2018
|Дивизион Харламова
|
1
|
-4
|
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Нефтехимик
|
1
|
-3
|
|5 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Лада
|
2
|
-5
|
|14 (15)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|СКА
|
|
|
|6 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Лада
|
2
|
-3
|
|11 (14)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим