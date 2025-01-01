Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Баскетбол

Тимур Султанов

Казахстан  Казахстан
Возраст
44 года
Действующий
Да
Дата рождения
11 января 1981
Команды
Тобол
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
174
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
82
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!