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Баскетбол

Дмитрий Свиридов

Узбекистан  Узбекистан Украина  Украина
Возраст
39 лет
Действующий
Да
Дата рождения
13 января 1985
Команды
Алматинский Легион
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
213
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
108
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