|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
|Номад
|нп
|
2
|
|
2
|7 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Снежные Барсы (мол)
|нп
|
34
|
7+7
|
36
|4 (9)
|Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
|Номад
|нп
|
4
|
|
|5 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Снежные Барсы (мол)
|нп
|
29
|
9+4
|
16
|12 (20)
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Юниор (мол)
|нп
|
2
|
1+3
|
2
|20 (20)
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Зауралье
|нп
|
1
|
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим