|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
|Иртыш
|
27
|
6+12
|
2
|Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
|Иртыш
|
44
|
12+18
|
24
|1 (10)
|Континентальный Кубок 2013/14
|Иртыш
|
3
|
1+0
|
2
|2 (4)
|Континентальный Кубок 2014/15
|Иртыш
|
6
|
5+1
|
|4 (4)
|Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
|Иртыш
|
50
|
19+24
|
20
|3 (10)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Иртыш
|
38
|
10+12
|
14
|7 (10)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим