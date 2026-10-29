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Кирилл Филаретов

Россия  Россия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
18 лет
Дата рождения
30 июля 2008
Вид спорта
Теннис
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир серии ITF. Фергана (Узбекистан) - 2026   •   Узбекистан, Фергана   •  
Сегодня 09:30   •   не начат
Россия
Кирилл Филаретов
  - : -
Казахстан
Амир Омарханов


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