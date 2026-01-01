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Александр Абрамишвили

Грузия  Грузия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
21 год
Дата рождения
30 ноября 2004
Вид спорта
Вольная борьба
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды


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