Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Главная Новости Вольная борьба Спортсмены Абделькадер Иккал

Абделькадер Иккал

Алжир  Алжир  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
26 лет
Дата рождения
30 ноября 1999
Вид спорта
Вольная борьба
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды


Реклама


Реклама



Живи спортом!