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Александр Гарбар

Россия  Россия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
14 лет
Дата рождения
31 октября 2011
Команды
Россия (U-16)
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды


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