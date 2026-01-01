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Леонардо Доменико Кастаманья

Бразилия  Бразилия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
28 лет
Дата рождения
12 мая 1998
Команды
Минерва
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды


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