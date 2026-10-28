Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Главная Новости Теннис Спортсмены Александр Чайка

Александр Чайка

Россия  Россия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
22 года
Дата рождения
6 октября 2004
Вид спорта
Теннис
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир серии ITF. Мальта (Мальта) - 2026   •   Мальта, Мальта   •  
Вчера 14:05   •   закончен
Казахстан
Дмитрий Попко
  2:0
Россия
Александр Чайка


Реклама


Реклама



Живи спортом!