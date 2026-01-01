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Томаш Биелик

Словакия  Словакия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
21 год
Дата рождения
5 сентября 2005
Команды
Лученец
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Лига чемпионов по футзалу 2026/27

Команда
Лученец

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки


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