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Марек Карпяк

Словакия  Словакия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
28 лет
Дата рождения
28 декабря 1997
Команды
Лученец
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Лига чемпионов по футзалу 2026/27

Команда
Лученец

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки


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