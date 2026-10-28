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Владимир Осминкин

Россия  Россия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
24 года
Дата рождения
27 ноября 2001
Вид спорта
Теннис
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир серии ITF. Фергана (Узбекистан) - 2026   •   Узбекистан, Фергана   •  
Вчера 12:20   •   закончен
Россия
Владимир Осминкин
  0:2
Казахстан
Амир Омарханов


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