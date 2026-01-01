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Дэвид Чен

США  США  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
23 года
Дата рождения
1 апреля 2003
Команды
Драконы
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды


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