Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Главная Новости Хоккей Спортсмены Вероника Кадырова

Вероника Кадырова

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
15 лет
Дата рождения
6 октября 2011
Команды
Жулдыз
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
153
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
42
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Чемпионат Казахстана 2026/27. Женщины

Команда
Жулдыз

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин


Реклама


Реклама



Живи спортом!