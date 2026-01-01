Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Главная Новости Хоккей Спортсмены Аиша Дидаркызы

Аиша Дидаркызы

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
13 лет
Дата рождения
6 ноября 2012
Команды
Жулдыз
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
160
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
46
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Чемпионат Казахстана 2026/27. Женщины

Команда
Жулдыз

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин


Реклама


Реклама



Живи спортом!