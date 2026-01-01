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Лола Сандалова

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
14 лет
Дата рождения
14 августа 2012
Команды
Жулдыз
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
153
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
50
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Чемпионат Казахстана 2026/27. Женщины

Команда
Жулдыз

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин


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