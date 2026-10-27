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Конни Ма

США  США  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
18 лет
Дата рождения
3 июня 2008
Вид спорта
Теннис
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир серии ITF. Нью Браунфельс (США) - 2026   •   США, Нью Браунфельс   •  
27 октября 23:00   •   закончен
Казахстан
Соня Жиенбаева
  0:1 ТП
США
Конни Ма


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