|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Алматы
|нп
|
12
|
0+3
|
|7 (10)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Темиртау
|нп
|
50
|
14+8
|
22
|5 (10)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Темиртау
|нп
|
4
|
0+2
|
2
|3 (5)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Юниор (мол)
|нп
|
2
|
|
|9 (9)
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Реактор (мол)
|нп
|
2
|
|
2
|8 (20)
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Реактор (мол)
|нп
|
1
|
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим