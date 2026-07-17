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Шарль Бертимон

Франция  Франция  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
26 лет
Дата рождения
20 сентября 1999
Вид спорта
Теннис
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир серии ITF. Монастир (Тунис) - 2026/16   •   Тунис, Монастир   •  
Сегодня 14:30   •   не начат
Казахстан
Амир Омарханов
  - : -
Франция
Шарль Бертимон


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