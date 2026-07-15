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Фелипе Вирджили Берини

Италия  Италия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
21 год
Дата рождения
20 января 2005
Вид спорта
Теннис
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир серии ITF. Монастир (Тунис) - 2026/16   •   Тунис, Монастир   •  
Сегодня 12:00   •   не начат
Казахстан
Амир Омарханов
  - : -
Италия
Фелипе Вирджили Берини


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