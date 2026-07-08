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Кэрол Юнгсух Ли

США  США  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
24 года
Дата рождения
21 декабря 2001
Вид спорта
Теннис
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир серии ITF. Корройюш-Сейшал (Португалия) - 2026   •   Португалия, Корройюш   •  
Сегодня 14:00   •   не начат
Казахстан
Соня Жиенбаева
  - : -
США
Кэрол Юнгсух Ли


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