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Александра Бармичева

Узбекистан  Узбекистан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
15 лет
Дата рождения
25 июля 2010
Вид спорта
Теннис
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир серии ITF. Астана (Казахстан) - 2026   •   Казахстан, Астана   •  
Сегодня 11:30   •   не начат
Казахстан
Айя Нупбай
  - : -
Узбекистан
Александра Бармичева


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