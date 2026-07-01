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Евгений Долголевец

Беларусь  Беларусь  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
35 лет
Дата рождения
17 июня 1991
Вид спорта
Бокс
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Профессиональный бокс 2026   •   Казахстан, Алматы , Дворец Спорта им. Балуана Шолака   •  
25 июля   •   не начат
Казахстан
Дулат Бекбауов
  - : -
Беларусь
Евгений Долголевец

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