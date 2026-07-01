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Танес Онджунта

Таиланд  Таиланд  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
33 года
Дата рождения
18 июля 1992
Вид спорта
Бокс
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Профессиональный бокс 2026   •   Казахстан, Алматы , Дворец Спорта им. Балуана Шолака   •  
25 июля   •   не начат
Казахстан
Елшат Нигметулла
  - : -
Таиланд
Танес Онджунта

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