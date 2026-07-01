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Харон Запольский

Россия  Россия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
36 лет
Дата рождения
9 февраля 1990
Вид спорта
Бокс
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Профессиональный бокс 2026   •   Казахстан, Алматы , Дворец Спорта им. Балуана Шолака   •  
25 июля   •   не начат
Казахстан
Армат Арманулы
  - : -
Россия
Харон Запольский

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