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Асемале Веллем

ЮАР  ЮАР  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
25 лет
Дата рождения
22 февраля 2001
Вид спорта
Бокс
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Профессиональный бокс 2026   •   Казахстан, Алматы , Дворец Спорта им. Балуана Шолака   •  
25 июля   •   не начат
Казахстан
Али Ахмедов
  - : -
ЮАР
Асемале Веллем

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