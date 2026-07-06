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Кристиан Фелипе Санчес Рохас

Колумбия  Колумбия  

Биография

Информация отсутствует
Вид спорта
Теннис
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир серии Челленджер. Богота (Колумбия) - 2026   •   Колумбия, Богота   •  
Сегодня 20:30   •   не начат
Казахстан
Дмитрий Попко
  - : -
Колумбия
Кристиан Фелипе Санчес Рохас

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