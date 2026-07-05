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Матео Кастанеда

Колумбия  Колумбия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
20 лет
Дата рождения
11 января 2006
Вид спорта
Теннис
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир серии Челленджер. Богота (Колумбия) - 2026   •   Колумбия, Богота   •  
Вчера 22:30   •   закончен
Казахстан
Дмитрий Попко
  2:0
Колумбия
Матео Кастанеда

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